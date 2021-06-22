Совет да любовь. В Кыргызстане зафиксировано рекордное количество брачных союзов

Накануне загсы зафиксировали рекордное количество брачных союзов. Об этом сообщает ГРС.

Уточняется, что 87 пар по Кыргызстану вступили в брак 21 июня. В Бишкеке 22 пары узаконили свои отношения. Церемония регистрации прошла во Дворце бракосочетания. В четырех столичных районах 14 пар вступили в брак.

21 июня — самый длинный день в году и самая короткая ночь.

Самый большой наплыв наблюдается в Оше. Свадьбу сыграла 41 пара. В Чуйской области официально оформили отношения пять пар, Иссык-Кульской — четыре, Баткенской — три и в Таласской — всего одна пара.