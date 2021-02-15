19:05
USD 84.51
EUR 102.29
RUB 1.14
Общество

Цифра дня. 231 тысяча браков зарегистрирована в Кыргызстане за пять лет

За пять лет в Кыргызстане было зарегистрировано 231 тысяча 111 браков. Об этом 24.kg рассказала замдиректора департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Галлия Аманова.

По ее словам, в 2016 году узами брака связали 48 тысяч 936 пар, в 2017-м — 43 тысячи 325. В 2018 году было зарегистрировано самое большое количество браков — 49 тысяч 511. В 2019-м цифра составила 49 тысяч 395, а в 2020-м — 39 тысяч 944.

По словам Галлии Амановой, большим спросом у молодоженов пользуются красивые даты.

«В обычные будние дни в стране регистрируют от двух до семи браков, а в выходные — от 10-15 до 20-25 пар в день. В красивых числах эти цифры возрастают в несколько раз. Ажиотаж на «счастливые» числа наблюдается каждый год», — отметила она.

10 октября 2020 года (10.10.2020) в стране зарегистрировали 92 брака, 20 октября 2020-го (20.10.2020) узами брака связали 222 пары, а 19 октября 2019 года (19.10.2019) — 62 пары.

Галлия Аманова сказала, что в красивые или зеркальные даты хотят пожениться в основном молодожены из Бишкека и Оша. В регионах же кыргызстанцы в этом не заинтересованы.

«Такие даты пользуются успехом в крупных городах. Люди в регионах не особо обращают внимание на цифры. Стоит отметить, что в выходные дни работают только два Дворца бракосочетания — в Бишкеке и Оше. Остальные открыты только в будние дни», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183383/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
В День всех влюбленных в Бишкеке зарегистрируют отношения 22 пары
Цифра дня. 39 тысяч 944 пары поженились в Кыргызстане в 2020 году
Чемпион Азии по вольной борьбе Улукбек Жолдошбеков женился
Свадьбу сына полковника милиции Жалила Атамбаева прокомментировал глава ГКНБ
Жалил Атамбаев женил сына. ГКНБ решил устроить по этому поводу проверку
Той после свадьбы. В Сети опубликовали видео встречи Садыра Жапарова со сватами
Игнорирование COVID-19 продолжается. В ресторанах Джалал-Абада проводят свадьбы
COVID-19 объявил нас мужем и женой. История волонтеров
В ресторане Джалал-Абада остановили свадьбу — у заведения уже есть штраф
Цифра дня. 25 тысяч 664 брака зарегистрировано с начала года
Популярные новости
Скандал в&nbsp;ДУМК. Совет улемов просит помощи у&nbsp;муфтия России Равиля Гайнутдина Скандал в ДУМК. Совет улемов просит помощи у муфтия России Равиля Гайнутдина
Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и&nbsp;Опумбаева Генпрокурор: Установлено местонахождение Джунушалиева и Опумбаева
Мы&nbsp;против коррупции. В&nbsp;Бишкеке проходит очередной мирный марш Мы против коррупции. В Бишкеке проходит очередной мирный марш
Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о&nbsp;жизни и&nbsp;карьере в&nbsp;США Это другая планета. Кыргызстанка Нарима Асекова о жизни и карьере в США
Бизнес
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
15 февраля, понедельник
19:00
Цифра дня. 231 тысяча браков зарегистрирована в Кыргызстане за пять лет Цифра дня. 231 тысяча браков зарегистрирована в Кыргызс...
18:48
Высадка саженцев на спорной территории чуть не переросла в конфликт. Подробности
18:45
В ВОЗ обеспокоены случаями длительного течения COVID-19
18:30
16 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Предприниматели впервые посчитали главной проблемой политическую нестабильность