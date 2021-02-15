Цифра дня. 231 тысяча браков зарегистрирована в Кыргызстане за пять лет

За пять лет в Кыргызстане было зарегистрировано 231 тысяча 111 браков. Об этом 24.kg рассказала замдиректора департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Галлия Аманова.

По ее словам, в 2016 году узами брака связали 48 тысяч 936 пар, в 2017-м — 43 тысячи 325. В 2018 году было зарегистрировано самое большое количество браков — 49 тысяч 511. В 2019-м цифра составила 49 тысяч 395, а в 2020-м — 39 тысяч 944.

По словам Галлии Амановой, большим спросом у молодоженов пользуются красивые даты.

«В обычные будние дни в стране регистрируют от двух до семи браков, а в выходные — от 10-15 до 20-25 пар в день. В красивых числах эти цифры возрастают в несколько раз. Ажиотаж на «счастливые» числа наблюдается каждый год», — отметила она.

10 октября 2020 года (10.10.2020) в стране зарегистрировали 92 брака, 20 октября 2020-го (20.10.2020) узами брака связали 222 пары, а 19 октября 2019 года (19.10.2019) — 62 пары.

Галлия Аманова сказала, что в красивые или зеркальные даты хотят пожениться в основном молодожены из Бишкека и Оша. В регионах же кыргызстанцы в этом не заинтересованы.

«Такие даты пользуются успехом в крупных городах. Люди в регионах не особо обращают внимание на цифры. Стоит отметить, что в выходные дни работают только два Дворца бракосочетания — в Бишкеке и Оше. Остальные открыты только в будние дни», — добавила она.