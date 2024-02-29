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Общество

Более 12 тысяч браков распались в 2023 году в Кыргызстане

В 2023 году в Кыргызстане заключено 45 тысяч 495 браков, а распались 12 тысяч 552 брачных союза. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции в справке-обосновании к проекту семейного кодекса в новой редакции.

Для сравнения ведомство приводит статистику за 2011-й: тогда заключили 56 тысяч 509 браков, а разводов зарегистрировано всего 8 тысяч 705.

Чиновники отмечают, что меняется отношение общества к семье и браку: если раньше считалось важным, чтобы отношения мужчины и женщины были официально зарегистрированы, то сейчас союзы, не оформленные документально, признаются нормой, как и религиозные обряды.

В результате рождаются дети вне брака. В 2021 году 13 тысяч детей родилось вне зарегистрированного брака.

По данным министерства, в детских учреждениях интернатного типа находится 10 тысяч 868 детей, имеющих родителей, из них только 3,5 тысячи подлежат устройству в семьи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287877/
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