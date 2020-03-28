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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Маски, перчатки и брызги санитайзера. В Бишкеке провели первую онлайн-свадьбу

В Бишкеке провели первую онлайн-свадьбу. Мероприятие состоялось накануне с помощью приложения Zoom. Об этом 24.kg сообщил ведущий мероприятий Урмат Асанбеков.

«Жених — 27-летний Искендер Халмурзаев и невеста — 24-летняя Юлия Ким, они готовились к этому дню давно, но из-за объявленного карантина чуть было не отложили торжество. Однако нашелся выход из сложившейся ситуации», — рассказал ведущий.

По его словам, сложно было контролировать процесс из-за отсутствия личного контакта с гостями и невозможности использовать различные вербально-психологические приемы. «Думаю, что все уже читали про фейковый онлайн-той в Казахстане, где молодые по видеосвязи получили благословение родителей. Но мы решили пойти дальше. Почему бы не сделать полноценную свадьбу? Все прошло отлично, интернет подводил, конечно, но в целом мероприятие прошло удачно», — сказал он.

В Кыргызстане молодые опаздывают даже на онлайн-свадьбу.

Урмат Асанбеков отметил, что празднование начали с опозданием. Не успели к назначенному часу из-за блокпостов, которые установлены по городу. Но несмотря на препятствия и некоторые сбои связи, к онлайн-бракосочетанию присоединились около 35 гостей.

«Все было как на настоящей свадьбе. Были тосты, шоу-программа, по видео мы подключились к музыкантам — они выступили. Повторить сможем, если надо будет, но, надеюсь, что в стране все будет хорошо. И мы будем первыми и последними, кто из-за безысходности решился на такое», — заключил ведущий.

Торжество длилось полтора часа.

На сегодня в Кыргызстане 58 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148380/
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