22 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алтын-Байрак, Акак), «Киргизия-1», «Киргизия-2», село Чон-Арык (СЭЗ), отрезки улиц Самойленко, Центральной, Выставочной, Восточной, Мостовой, Абдрахманова, Волковой, Кустанайской, проспекта Чингиза Айтматова, переулок Кустанайский, улица Токтоналиева, 6, 6а, 6б, 6в;

9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 21.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, Набережная, Панфилова), Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгимбаева, Уметалиева, Карагул-Акмат), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Южная, Сельповская, Набережная, Виноградная, переулки Маслопромский, Сельповский, Виноградный), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Садовая, Аламединская, Северная, Луговая, Светлая, Новостройка, Мирная, Березовая, переулок Садовый, тупик Северный), Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Школьная, Тулебердиева, Совхозная, Сельская, Полевая, Набережная, Родниковая, Молодой Гвардии, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сон-Кольская, Садаева, переулок Южный, тупик Новый, жилмассивы «12 га», «7 га», «6,9 га», «Тамырчы», «Умут»), Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского, Новая, Гагарина), Берлик (улицы Западная, Фабричная, Жумалы), Арашан (улицы Б е ктембаева, станция «Эдельвейс»), Васильевка (улицы Набережная, Школьная, Юбилейная, переулок Почтовый), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Кара-Жыгач, Заречное, Чункурчак, Татыржил, жилмассивы «Кырман» (улицы Иссык-Куль, Ынтымак, Кенеш, Радужная, Ауэзова, Мадиева, Луговая), «Учкун» (улица Чымындык);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Лавровых, Степная, ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Комсомольское (улицы Дорожная, Новая, Опытная, Строительная, Южная), Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная, Звездная, Пионерская), Романовка (улица МТФ), Первомайское (улицы Береговая, Ленина);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Луговая, Мира), Беловодское (улицы Красноармейская, Крупской, Фрунзе, Восточная, Кирова, Звездная, Урожайная, Московская, Украинская, Комсомольская, Королева, Октябрьская, Пионерская, Садовая, Токомбаева), Беш-Корук (улица Мааке), Садовое (улицы Советская, Пролетарская, Прогресс, Колхозная, Пионерская, Шевченко, Крупской, Степная, МТС, Комсомольская), Сретенка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Ровное (улицы Гагарина, Киевская, Советская);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Бекитай (улицы Дербишева, Новая), Калдык, Кара-Дебе;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Юрьевка, Эпкин;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, Достук, Курманджан Датки, Эшпая, Атая, Горького, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Советская, Крупской), Котовское (улицы Клубничная, Школьная);

Чуйский РЭС