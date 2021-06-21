В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 7 тысяч 206 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 4 тысячи 803 пациента, в больницах — 2 тысячи 403. В том числе 101 человек — в крайне тяжелом состоянии, 712 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 566 человек (или 65,1 процента) — оценивают как средней тяжести, 24 пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 360 человек. В Бишкеке выписаны 170 человек, Оше — 33, Чуйской области — 70, Ошской — 30, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 23, Баткенской — 9.

С начала марта 2020 года выздоровели 105 тысяч 410 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.