Бишкекчане могут в электронном формате записаться на вакцину против COVID-19

Для бишкекчан доступна электронная запись на вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщает мэрия столицы.

В Бишкеке эпидемиологическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции напряженная, идет третья волна заболеваемости.

Горожане продолжают получать вакцину от COVID-19. На сегодня привиты 22 тысячи 491 человек.

Указано, что для желающих получить вакцину доступна онлайн-запись по ссылке vc.emed.gov.kg. Чтобы записаться, необходимо выбрать раздел «Электронная очередь», затем заполнить предлагаемые поля, выбрать предпочитаемый пункт вакцинации, а также указать удобную дату и время.

После заполнения требуемых пунктов вы можете скачать талон для электронной очереди на мобильное устройство и в случае необходимости предъявить его.

Уточняется, что электронная запись на очередь для вакцинации против COVID-19 снизит нагрузку на прививочные пункты, позволит желающему вакцинироваться распланировать свое время, а также снизит количество излишних контактов при получении услуг вакцинации.

Вакцинация «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») проводится по адресам:

ОЦСМ Первомайского района — 325571, 0550701002;

ОЦСМ Октябрьского района — 570915, 0703293793;

ЦСМ № 2 ОЦСМ Ленинского района — 644557, 0505111330;

ЦСМ № 7 ОЦСМ Первомайского района — 0550151528;

ЦСМ № 8 ОЦСМ Свердловского района — 635122, 0505286670.

В Бишкеке продолжают работу прививочные кабинеты, где проводится вакцинация вторыми дозами вакцины Sinopharm и «Спутник V».

Работу по вакцинации координирует Республиканский центр иммунопрофилактики и Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкека.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии «Вакцинация»: 313297, а также по телефонам отдела иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0708521710, 546521 и 546104.