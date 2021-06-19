В КР коронавирусом болеет 6 тысяч 608 человек, 765— в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 6 тысяч 608 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 4 тысячи 323 пациента, в больницах — 2 тысячи 285. В том числе 101 человек — в крайне тяжелом состоянии, 664 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 501 человека (или 65,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 19 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 404 человека. В Бишкеке – 175, Оше – 46, Чуйской области – 84, Ошской – 30, Таласской – 4, Нарынской – 8, Иссык-Кульской – 24, Джалал-Абадской – 24, Баткенской – 9.

С начала марта 2020 года выздоровели 104 тысячи 706 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.