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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке усилили санитарный контроль в общественном транспорте

В Бишкеке усилили санитарный контроль в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, мобильные группы проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте. В их состав входят специалисты управления городского транспорта, Бишкекского троллейбусного управления и автобусного парка совместно с УПСМ, ЦГСЭН Бишкека, транспортной инспекцией при Минтрансе.

Санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами проходят на самых загруженных остановочных пунктах.

«С февраля специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора составили 49 протоколов на сумму 49 тысяч сомов, сотрудники УПСМ и транспортной инспекции — 121 административный протокол на сумму 222 тысячи 500 сомов. Сначала нарушителям условий пандемии дается предупреждение, только за повторное нарушение составляются административные протоколы согласно Кодексу о нарушениях», — отметили в мэрии.

Муниципалитет просит горожан соблюдать масочный режим при поездке в общественном транспорте, пользоваться антисептиками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198162/
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