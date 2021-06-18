В Бишкеке усилили санитарный контроль в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, мобильные группы проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте. В их состав входят специалисты управления городского транспорта, Бишкекского троллейбусного управления и автобусного парка совместно с УПСМ, ЦГСЭН Бишкека, транспортной инспекцией при Минтрансе.

Санпроверки и разъяснительные беседы с водителями и пассажирами проходят на самых загруженных остановочных пунктах.

«С февраля специалисты Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора составили 49 протоколов на сумму 49 тысяч сомов, сотрудники УПСМ и транспортной инспекции — 121 административный протокол на сумму 222 тысячи 500 сомов. Сначала нарушителям условий пандемии дается предупреждение, только за повторное нарушение составляются административные протоколы согласно Кодексу о нарушениях», — отметили в мэрии.

Муниципалитет просит горожан соблюдать масочный режим при поездке в общественном транспорте, пользоваться антисептиками.