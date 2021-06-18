Мэрия Бишкека напоминает: за дневной полив участков горожан ждет штраф

Бишкекводоканал регулярно проводит рейды по выявлению горожан, которые поливают свои приусадебные участки в дневное время. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, специалисты ведут разъяснительную работу с горожанами о необходимости рационально использовать питьевую воду, а также с абонентами, имеющими дебиторскую задолженность.

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Жители частного сектора должны оплачивать за полив 223 сома 70 тыйынов в месяц, за сезон с мая по сентябрь выходит 1 тысяча 115,37 сома. Сумма рассчитана из расчета среднестатистической площади полива — 1,5 сотки, или 150 квадратных метров. Абоненты, у которых установлен счетчик, оплачивают по фактическому потреблению. Использовать для этих целей водопроводную воду можно только с 00.00 до 5.00.

«Накануне работники предприятия посетили жилой массив «Ак-Босого». Среди жителей частного сектора есть и те, кто своевременно оплачивает ночной полив, и те, кто игнорирует или же попросту нарушает правила полива зеленых насаждений. Если есть нарушения, то применяются соответствующие меры согласно законодательству. В таких случаях расчеты и начисления определяются по сечению подводящего трубопровода со скоростью движения воды 1 метр в секунду в соответствии с правилами пользования водопроводом и канализацией в Бишкеке — от 5 тысяч 616 сомов», — отметили в муниципалитете.

В мэрии назвали острой проблемой долги населения за потребленную воду.

Контролеры Бишкекводоканала общаются с жильцами, разносят уведомления о необходимости своевременной оплаты воды. «Однако если такие меры не приводят к желаемым результатам, то приходится обращаться в суд», — добавили в муниципалитете. И обратились к горожанам с призывом рационально использовать питьевую воду и вовремя платить по счетам.