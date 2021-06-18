COVID-19 в мире. Заразились более 177,3 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 407 тысяч 666 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 177 миллионов 368 тысяч 659 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 508 тысяч 825), Индии (29 миллионов 700 тысяч 313), Бразилии (17 миллионов 702 тысячи 630), Франции (5 миллионов 811 тысяч 461), Турции (5 миллионов 354 тысячи 153), России (5 миллионов 203 тысячи 117), Великобритании (4 миллиона 616 тысяч 628), Италии (4 миллиона 249 тысяч 755), Аргентине (4 миллиона 222 тысячи 400), Колумбии (3 миллиона 859 тысяч 824), Испании (3 миллиона 753 тысячи 228) и Германии (3 миллиона 727 тысяч 668).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 840 тысяч 634. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 288 человек. В том числе в США всего скончались 600 тысяч 934 человека, Бразилии — 463 тысяч 4, Индии — 381 тысяча 903, Мексике — 230 тысяч 792, Великобритании — 128 тысяч 209, Италии — 127 тысяч 190 и России — 125 тысяч 853.

В Кыргызстане зарегистрировали 113 тысяч 635 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 462 тысячи 795, Узбекистане — 104 тысячи 834, Таджикистане — 13 тысяч 308.