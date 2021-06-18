11:34
USD 84.64
EUR 101.15
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 177,3 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 407 тысяч 666 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 177 миллионов 368 тысяч 659 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 508 тысяч 825), Индии (29 миллионов 700 тысяч 313), Бразилии (17 миллионов 702 тысячи 630), Франции (5 миллионов 811 тысяч 461), Турции (5 миллионов 354 тысячи 153), России (5 миллионов 203 тысячи 117), Великобритании (4 миллиона 616 тысяч 628), Италии (4 миллиона 249 тысяч 755), Аргентине (4 миллиона 222 тысячи 400), Колумбии (3 миллиона 859 тысяч 824), Испании (3 миллиона 753 тысячи 228) и Германии (3 миллиона 727 тысяч 668).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 840 тысяч 634. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 288 человек. В том числе в США всего скончались 600 тысяч 934 человека, Бразилии — 463 тысяч 4, Индии — 381 тысяча 903, Мексике — 230 тысяч 792, Великобритании — 128 тысяч 209, Италии — 127 тысяч 190 и России — 125 тысяч 853.

В Кыргызстане зарегистрировали 113 тысяч 635 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 462 тысячи 795, Узбекистане — 104 тысячи 834, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198091/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 152 койки в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 20 медработников
В КР коронавирусом болеет 6 тысяч 152 человека, 713 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
В КР выявили 653 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 113 430
COVID-19. Кто сможет получить вакцину «Спутник V» в Кыргызстане
COVID-19. Ресторанам и тойкана Оша рекомендуют не брать заказы с 1 июля
Третья волна COVID-19. Бишкеку выделят 25 тысяч доз вакцины «Спутник V»
ВОЗ изучает новый штамм коронавируса из Латинской Америки
Для зараженных COVID-19 свободны 126 коек в медучреждениях Бишкека
Популярные новости
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Новые автобусы прибывают в&nbsp;Бишкек Новые автобусы прибывают в Бишкек
COVID-19. В&nbsp;Бишкеке вводят ограничения COVID-19. В Бишкеке вводят ограничения
Бизнес
Евро-2020: Трансляции в&nbsp;O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: Трансляции в O!TV. Группы, таблицы, календарь, результаты в «Мой О!»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Карта VISA с&nbsp;бесплатным годовым обслуживанием и&nbsp;доставкой до&nbsp;дома «Оптима Банк»: Карта VISA с бесплатным годовым обслуживанием и доставкой до дома
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
18 июня, пятница
11:23
Не спеша и любуясь красотами ущелья. Как доехать на поезде из Бишкека в Балыкчи Не спеша и любуясь красотами ущелья. Как доехать на пое...
11:18
Полпред Чуйской области призвал депутатов отремонтировать водные скважины
11:00
Юристы о том, почему принятие закона о манипулировании информацией невозможно
10:57
Дело «Кумтора». Задержан Тайырбек Сарпашев
10:44
Чиновники и депутаты распространяют недостоверные сведения. Кто ответит?