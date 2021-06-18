В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 20 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке и Чуйской области зарегистрировали по три случая, Оше — семь, Джалал-Абадской и Баткенской областях по два, Ошской, Иссык-Кульской и Таласской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны пять медработников, из домашней изоляции — шесть.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 24, из которых выздоровел 4 тысячи 721 медработник.