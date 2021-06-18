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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 653 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 113 430

В Кыргызстане за сутки выявили еще 653 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 269 случаев, Оше — 73, Чуйской области — 116, Ошской — 74, Таласской — 5, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 69, Баткенской — 32.

Показатель распространения (репродуктивное число Rt) составляет 1,4 — то есть, сколько человек может заразить один больной. Число выше единицы показывает, что идет рост заболеваемости.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 113 тысяч 430 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198072/
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