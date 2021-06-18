В Бишкеке суд признал достоверной информацию журналиста о нарушениях ПДД

Первомайский районный суд Бишкека отказал в удовлетворении иска ОсОО «Вега оперейтинг компани», реализующему проект «Безопасный город», к журналисту Улукбеку Карыбек уулу. Об этом 24.kg сообщил журналист.

По его словам, суд признал опубликованную информацию достоверной.

«Компания требовала от меня 100 тысяч сомов. Однако нам удалось доказать, что вся информация, опубликованная мной, достоверна», — сказал Улукбек Карыбек уулу.

Журналист опубликовал на своем YouTube-канале расследование о работе «Безопасного города». В материале Улукбек Карыбек уулу указал на нарушения Правил дорожного движения со стороны сотрудников компании и чиновников. По данным журналиста, директор ОсОО Арман Насипкулов 91 раз нарушил ПДД, но ни разу штраф не оплатил. Бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков нарушил ПДД 264 раза и не оплатил штрафы. Он ездил с подложными номерами.