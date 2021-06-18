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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Ресторанам и тойкана Оша рекомендуют не брать заказы с 1 июля

В Оше в связи с эпидемиологической ситуацией крупным ресторанам и тойкана рекомендуют не брать заказы с 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По ее данным, в муниципалитете прошло заседание по профилактике распространения коронавируса. Особое внимание уделили вопросам ответственности руководителей и администраторов ресторанов, тойкана, точек общепита за нарушение норм санитарно-эпидемиологического контроля, усиления работы мобильных бригад МТУ по проверке соблюдения санитарных правил и норм.

Отмечается, что с 1 июля в Оше запрещено проводить свадьбы, юбилеи и другие массовые мероприятия. Поэтому руководителям и администраторам ресторанов, тойкана рекомендуется не брать заказы на массовые мероприятия с 1 июля.

По словам вице-мэра города Эмиля Шадыханова, нарушители санитарных норм и правил должны нести ответственность согласно законодательству.

«Сейчас перед нами стоит задача — усилить контроль за соблюдением санитарных норм. Это касается объектов массового скопления людей. Нужно призывать граждан строго соблюдать санитарные нормы и правила, носить медицинские маски, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, рекомендуем воздержаться от проведения различных массовых мероприятий и посещения точек общественного питания, где собирается большое число людей. Ситуация в Оше непростая — ежедневно выявляют около 100 новых случаев заражения. Только сознательное соблюдение санитарных норм позволит прекратить распространение инфекции», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198062/
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