ВОЗ изучает новый штамм коронавируса из Латинской Америки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает штамм коронавируса, впервые выявленный в Латинской Америке и получивший название «Лямбда». Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть заразнее обычного вируса и представляет большую угрозу иммунной системе человека. Однако пока точного заключения на этот счет нет.

Мутация выявлена впервые в Перу в августе 2020 года, 81 процент всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходится на этот вариант. В Аргентине и Чили эта доля равна примерно одной трети. 14 июня был признан «вариантом, вызывающим интерес» в связи с его «повышенной распространенностью» в Южной Америке.

По данным издания «Новости Синьхуа», в отличие от «вариантов, вызывающих беспокойство», о которых часто пишут мировые СМИ, «варианты, вызывающие интерес», отслеживаются медицинскими организациями, однако пока не определены как варианты, несущие значительную угрозу для общественного здравоохранения.

Этот штамм коронавируса уже обнаружили в 29 странах мира, и больше его зафиксировали в Южной Америке, которая считается местом его появления.