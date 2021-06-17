Для зараженных COVID-19 свободны 126 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 126 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 17 июня:

Национальный хирургический центр — 2;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;

Клинический родильный дом № 2 — 9;

Городская клиническая больница № 1 — 22;

Городская клиническая больница № 6 — 2;

Национальный центр кардиологии и терапии — 22;

Чуйская областная объединенная больница — 15;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 5;

Национальный центр онкологии и гематологии — 5;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 23;

Республиканский центр наркологии — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 112 тысяч 777 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.