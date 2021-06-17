15:40
USD 84.58
EUR 102.58
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 126 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 126 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 17 июня:

  • Национальный хирургический центр — 2;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 4;
  • Клинический родильный дом № 2 — 9;
  • Городская клиническая больница № 1 — 22;
  • Городская клиническая больница № 6 — 2;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 22;
  • Чуйская областная объединенная больница — 15;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 5;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 5;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 23;
  • Республиканский центр наркологии — 17.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 112 тысяч 777 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198013/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Третья волна COVID-19. Все районы Бишкека включены в красную зону
COVID-19. Минздравсоцразвития начал выплачивать компенсации медикам
Третья волна COVID-19. Граждан просят не ездить в неблагополучные регионы
Расслабились. Почему в Кыргызстане растет COVID-19 среди медработников?
Мэрия Бишкека просит зараженных коронавирусом не скрывать свои контакты
COVID-19 в мире. Заразились более 176,9 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 35 медработников
В КР коронавирусом болеет 5 тысяч 881 человек, 696 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
В КР выявили 787 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 112 777
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Новые автобусы прибывают в&nbsp;Бишкек Новые автобусы прибывают в Бишкек
Послабления для мигрантов из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;России продлевать не&nbsp;будут Послабления для мигрантов из Кыргызстана в России продлевать не будут
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
17 июня, четверг
15:27
Для зараженных COVID-19 свободны 126 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 126 коек в медучрежден...
15:23
Садыр Жапаров принял почетных консулов Кыргызстана в Германии
15:15
В Нарыне 50-летний мужчина убил невестку и покончил с собой
15:15
Пообещал сделать акимом в Ошской области за $9 тысяч. Подозреваемый задержан
15:00
Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос