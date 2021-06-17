Третья волна COVID-19. Все районы Бишкека включены в красную зону

Все районы Бишкека включены в красную зону из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного врача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы Айнагуль Рыскулбекова.

«В начале апреля всего два района города были в красной зоне по риску заражения. Сейчас все четыре. Так, за минувшие сутки в Ленинском районе зарегистрирован 141 случай заражения, в Первомайском — 65, в Октябрьском — 71, в Свердловском — 50. По статистике, 60 процентов заболевших в возрасте от 30 до 64 лет», — сказала она.

Специалист отметила, что с начала года в столице Кыргызстана коронавирусом и внебольничной пневмонией заразились 16 тысяч 857 человек.

Напомним, ранее городские власти приняли решение с 17 июня ограничить режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23.00 до 7.00.

В мэрии отметили, что режим предоставления услуг по доставке еды и реализации на вынос до улучшения эпидемиологической ситуации не меняется.