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Общество

Кыргызстан вошел в десятку дружественных для россиян стран

Тремя самыми дружественными, по мнению россиян, странами являются на данный момент Беларусь, Китай и Казахстан, следует из результатов опроса, проведенного социологами российского «Левада-центра».

При этом Беларусь лидирует в списке с большим отрывом: дружественной для России страной ее назвали 58 процентов респондентов. В первую десятку вошли также Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия и Куба.

В свою очередь, самым недружественным по отношению к России государством россияне считают США — так ответили 66 процентов опрошенных. На втором месте — Украина (40 процентов ответов), на третьем — Великобритания (28 процентов). В первую десятку по недружественности вошли все Прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия.

Социологи отмечают, что отношение россиян к США резко ухудшилось за несколько последних месяцев: если в марте Америку считали «плохой» страной 42 процента граждан России, то в мае — уже 54 процента. Также усилилось, достигнув максимальных показателей с весны 2019 года, негативное отношение россиян к странам Европейского союза.

Согласно опросу «Левада-центра», 83 процента респондентов уверены в том, что у России есть враги.

Уточняется, что в 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или «Левада-центр», который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями «иностранным агентом». В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов «Левада-центра» сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197884/
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