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Общество

Алмаз Бакетаев покинул должность первого вице-мэра Бишкека

В мэрии столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, первый вице-мэр Алмаз Бакетаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другое место работы. На его место назначен Жамалбек Ырсалиев. Ранее он занимал должность вице-мэра.

Вице-мэром столицы по вопросам экономики и финансов назначен Максатбек Сазыгулов. Ранее он занимал должность руководителя департамента организационного развития Российско-Кыргызского фонда развития. Также является отличником государственной службы Кыргызской Республики.

Накануне соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра города Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197853/
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