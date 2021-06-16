Алмаз Бакетаев покинул должность первого вице-мэра Бишкека

В мэрии столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, первый вице-мэр Алмаз Бакетаев освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другое место работы. На его место назначен Жамалбек Ырсалиев. Ранее он занимал должность вице-мэра.

Вице-мэром столицы по вопросам экономики и финансов назначен Максатбек Сазыгулов. Ранее он занимал должность руководителя департамента организационного развития Российско-Кыргызского фонда развития. Также является отличником государственной службы Кыргызской Республики.

Накануне соответствующие распоряжения подписал и. о. мэра города Бишкека Бактыбек Кудайбергенов.