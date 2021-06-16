В Баткенской области государству возвращен земельный участок

На баланс Кара-Бакского айыл окмоту Баткенского района возвращен земельный участок рыночной стоимостью 19 миллионов 200 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, установлено, что постановлением Кара-Бакского айыл окмоту от 16 октября 2006 года земельный участок размером 10 гектаров незаконно передан в частную собственность гражданке Н.А.

Для возврата незаконно переданного земельного участка прокуратура области в указанный айыл окмоту внесла акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого постановление отменено, земельный участок принят на баланс айыл окмоту.

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, и начато досудебное производство.