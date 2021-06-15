Для зараженных COVID-19 свободны 182 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 182 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 15 июня:

Национальный хирургический центр — 4;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 10;

Клинический родильный дом № 2 — 11;

Городская клиническая больница № 1 — 24;

Городская клиническая больница № 6 — 10;

Национальный центр кардиологии и терапии — 17;

Чуйская областная объединенная больница — 19;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 19;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 25;

Республиканский центр наркологии — 33;

Национальный центр фтизиатрии — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 111 тысяч 343 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.