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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 176,5 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 321 тысячу 42 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 176 миллионов 205 тысяч 329 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 473 тысячи 258), Индии (29 миллионов 510 тысяч 410), Бразилии (17 миллионов 452 тысячи 612), Франции (5 миллионов 803 тысячи 12), Турции (5 миллионов 336 тысяч 73), России (5 миллионов 162 тысячи 49), Великобритании (4 миллиона 589 тысяч 400), Италии (4 миллиона 245 тысяч 779), Аргентине (4 миллиона 145 тысяч 482), Колумбии (3 миллиона 777 тысяч 600), Испании (3 миллиона 741 тысяча 767) и Германии (3 миллиона 724 тысячи 168).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 809 тысяч 292. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 409 человек. В том числе в США всего скончались 599 тысяч 936 человек, Бразилии — 488 тысяч 228, Индии — 374 тысячи 305, Мексике — 230 тысяч 187, Великобритании — 128 тысяч 171, Италии — 127 тысяч 38 и России — 124 тысячи 681.

В Кыргызстане зарегистрировали 111 тысяч 343 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 459 тысяч 212, Узбекистане — 103 тысячи 813, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197684/
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