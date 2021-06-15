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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифровизацию и инфекционные заболевания обсудили на коллегии мэрии Бишкека

Цифровизацию и инфекционные заболевания обсудили на коллегии мэрии Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По словам первого вице-мэра Алмаза Бакетаева, проведена работа по внедрению 71 единой интрасети, разработано 36 электронных муниципальных услуг, заключено шесть соглашений с другими госорганами по обмену данными.

«Благодаря созданию центра цифровых технологий мэрии произошла оптимизация расходов, а время на получение информации, как горожанами, так и сотрудниками муниципалитета, сокращено до пяти минут. С сентября прошлого года отпала необходимость представления ряда документов. Электронные муниципальные услуги теперь реализуются через столичный портал», — заметили в пресс-службе.

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По второму вопросу отмечено, что в городе возросло количество случаев заболеваемости острой кишечной инфекцией на 29,9 процента. Основная часть зарегистрирована в столичных жилых массивах. Анализ заболеваемости острой кишечной инфекции показывает: 70 процентов заболевших — дети до двух лет, что связано с нарушениями санитарно-гигиенических правил при уходе за детьми в семьях заболевших.

По коронавирусной инфекции за текущий период зарегистрировано 15 тысяч 998 случаев. В ходе эпидемиологического расследования выявлено 957 семейных очагов коронавируса. «Ежедневно проводится дезинфекция государственных, муниципальных организаций, субъектов частного предпринимательства, а также многоэтажных жилых домов и частного сектора, где были зарегистрированы случаи инфекции», — сказали в мэрии.

За отсутствие антисептиков, масок у сотрудников, дезинфицирующих средств, несвоевременную влажную уборку, проведение массовых мероприятий (тои, поминки и другие) в соответствии с Кодексом о нарушениях с января составлено 776 протоколов и вынесены постановления на штраф на сумму 2 миллиона 289 тысяч сомов, подготовлено 709 санитарных предписаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197670/
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