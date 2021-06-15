COVID-19. В Бишкеке усилены рейдовые мероприятия

В Бишкеке усилены рейдовые мероприятия по соблюдению санитарных норм в местах массового скопления людей — магазинах, торговых центрах, кафе и ресторанах, на городских рынках. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице по-прежнему довольно сложная.

«Из красной зоны не выходили. В связи с этим проводим большую разъяснительную работу, призывая горожан и представителей бизнеса соблюдать утвержденные алгоритмы. Когда давали разрешение работать точкам общепита, ставили требование о заполняемости не более 50 процентов», — сказала вице-мэр.

Эти ограничения никто не снимал. Мы понимаем, что экономическую составляющую города нельзя нарушать, людям нужно работать, но правила следует соблюдать. Виктория Мозгачева

Она напомнила, что в закрытых помещениях (торговые центры, компьютерные клубы, общественный транспорт) для всех обязательно требование ношения масок.

«Проводятся рейды, составляются протоколы. За несоблюдение норм структурами бизнеса выписывают штрафы (13 тысяч сомов на юридическое лицо и 3 тысячи — на физическое). За неоднократное нарушение следует уголовная ответственность. Занимаются этим правоохранительные органы. Мы лишь передаем материалы», — отметила Виктория Мозгачева.