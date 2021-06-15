В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 14 медработников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

По его данным, в Бишкеке, Чуйской и Баткенской областях зарегистрировали по три случая, Ошской — два, Оше, Иссык-Кульской и Таласской областях — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — семь.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 920, из которых выздоровели 4 тысячи 691 медработник.