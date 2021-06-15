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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеет 5 тысяч 132 человека, 663 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 5 тысяч 132 человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Жалалидин Рахматуллаев.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 52 пациента, в больницах — 3 тысячи 80. В том числе 100 человек — в крайне тяжелом состоянии, 563 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 367 человек (или 66,6 процента) — оценивают как средней тяжести, 22 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 367 человек. В Бишкеке выписаны 188 человек, Оше — 40, Чуйской области — 62, Ошской — 22, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 103 тысячи 257 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197648/
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