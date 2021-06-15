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Общество

Цифра дня. 82 тысячи водительских удостоверений выдано за полгода

На 1 июня 2021-го в Кыргызстане зарегистрировано и выдано 82 тысячи 42 водительских удостоверения на право управления транспортными средствами. Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3,6 тысячи удостоверений. При этом впервые права получили 41,5 тысячи человек, а поменяли 27,5 тысячи граждан. Еще 11,8 тысячи граждан прошли переподготовку и получили новые права, а 774 стали обладателями водительских удостоверений международного образца.

«Статистика показывает, что в этом году в квалификационных экзаменах на получение водительских удостоверений участвовали в три раза больше человек, чем в прошлом году. Разница связана с пандемией коронавируса и введением режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации в 2020-м», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197610/
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