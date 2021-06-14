Ализа Солтонбекова рассказала на сессии ООН об успехах в защите прав ЛОВЗ

Ализа Солтонбекова выступила на 14-й сессии ООН по Конвенции о правах инвалидов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, сейчас в Кыргызстане проводится работа по подготовке национального доклада по выполнению норм конвенции, который планируется представить в Комитет по правам человека в текущем году.

Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов 13 марта 2019 года.

В настоящее время в республике проживает более 195 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе 32 тысячи детей. За последнее десятилетие численность населения страны увеличилась на 18 процентов, лиц с инвалидностью — на 47 процентов.

«Кыргызстан является государством, в котором социальная политика занимает особое место. Выявление причин социального неравенства и способов его преодоления — приоритетное направление государственной политики, связанное с дальнейшим успешным развитием нашего общества», — заметила Ализа Солтонбекова.

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По ее словам, государство адаптирует подходы в системе социальной защиты лиц с инвалидностью, в республике начинает набирать темпы работа по разработке индивидуальных программ реабилитации, создаются различные модели реабилитационных услуг, развивается реабилитационная индустрия.

На сегодня разработан проект государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения на 2021-2040 годы, направленный прежде всего на их интеграцию во все сферы деятельности, охватывающие образование и занятость, реабилитацию и абилитацию, в том числе создание инфраструктурных условий.

Замминистра добавила, что для обеспечения контроля и межведомственной координации деятельности по реализации положений Конвенции ООН создан Совет по делам лиц с инвалидностью при правительстве.

«В целях улучшения положения лиц с инвалидностью активно используются предоставление государственных социальных выплат и услуг, а также улучшение инфраструктуры с учетом реальных возможностей государства. Конечно, данная работа должна быть усилена», — сказала она.

Ализа Солтонбекова добавила, что госорган проводит активную работу по развитию социальных услуг лицам с инвалидностью в рамках реализации Закона «О государственном социальном заказе», позволяющего предоставлять необходимые услуги посредством привлечения неправительственных организаций, повышающие качество их предоставления ввиду создания условий конкурентности.