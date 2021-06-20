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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеет 9 тысяч 361 человек, 808 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 9 тысяч 361 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 4 тысячи 611 пациентов, в больницах — 2 тысячи 375. В том числе 99 человек — в крайне тяжелом состоянии, 709 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 547 человек (или 65,1 процента) — оценивают как средней тяжести, только 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 344 человека. В Бишкеке выписаны 205 человек, Оше — 21, Чуйской области — 47, Ошской — 26, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 16, Баткенской — 15.

С начала марта 2020 года выздоровели 105 тысяч 50 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197520/
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