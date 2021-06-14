Для зараженных COVID-19 свободны 219 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 219 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 14 июня:
- Национальный хирургический центр — 7;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 15;
- Клинический родильный дом № 2 — 11;
- Городская клиническая больница № 1 — 39;
- Городская клиническая больница № 6 — 24;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 17;
- Чуйская областная объединенная больница — 20;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 8;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 26;
- Республиканский центр наркологии — 31;
- Национальный центр фтизиатрии — 1.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 110 тысяч 829 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.