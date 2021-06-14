Для зараженных COVID-19 свободны 219 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 219 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 14 июня:

Национальный хирургический центр — 7;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 15;

Клинический родильный дом № 2 — 11;

Городская клиническая больница № 1 — 39;

Городская клиническая больница № 6 — 24;

Национальный центр кардиологии и терапии — 17;

Чуйская областная объединенная больница — 20;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;

Национальный центр онкологии и гематологии — 8;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 26;

Республиканский центр наркологии — 31;

Национальный центр фтизиатрии — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 110 тысяч 829 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.