Нехватка поливной воды. Жители Чуйской области готовы ехать к «Белому дому»

Жители Чуйской области в отчаянии и готовы ехать к «Белому дому». Об этом они заявили сегодня на собрании, которое проводят возле Ат-Башинского канала.

Сельхозпроизводители недовольны нехваткой и несправедливым распределением поливной воды. «Вода есть, но куда она уходит, мы не знаем. Аким Сокулукского района обещал приехать, ждем. Никто не хочет решать наши проблемы. Люди вложились в поля, кредиты взяли, не знают, что теперь делать. Еще десять дней — и все высохнет окончательно. Голод начнется. Нас просто душат», — возмущены сельчане.

После обсуждения проблемы люди решили выехать в Бишкек.

Ранее в Минсельхозе заявили, что нехватка поливной воды в Кыргызстане возникла из-за раздробленности фермерских и крестьянских хозяйств, приводящей к отсутствию севооборота (чередования) сельскохозяйственных культур.

«Все каналы были построены в советское время, и их пропускная способность была рассчитана исходя из севооборота сельхозкультур. В основном сеялись зерновые культуры, а выращиваются на тех же полях кукуруза, плодово-ягодные и другие. Выход из этой ситуации — применение водооборота (очередность полива)», — отметили в министерстве.