В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 20 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали два случая, Оше — шесть, Чуйской области — два, Ошской — три, Джалал-Абадской — шесть, Таласской — один.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны два медработника, из домашней изоляции — четыре.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 906, из которых выздоровели 4 тысячи 680 медработников.