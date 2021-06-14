Страны «Большой семерки» предоставят 870 миллионов доз вакцин от COVID-19

Участники саммита «Большой семерки» в британском Корнуолле договорились передать нуждающимся странам 870 миллионов доз вакцин против COVID-19. Они намерены это сделать через созданный ВОЗ механизм COVAX. Об этом сообщили «Новости ООН».

По меньшей мере половину обещанных доз они обязались предоставить до конца этого года. Главы государств, как говорится в заявлении COVAX, пообещали поддержать экспорт необходимой для вакцинации продукции, а также способствовать некоммерческому производству вакцин во всемирном масштабе.

Сейчас в COVAX столкнулись с серьезным дефицитом поставок. Участники этой инициативы надеются, что обещанные партии вакцин начнут поступать в самое ближайшее время.

В ожидании больших объемов поставок, в том числе и через другие каналы, партнеры по СOVAX призывают международные банки развития в срочном порядке выделить средства для того, чтобы страны смогли подготовиться к широкомасштабному развертыванию вакцинации в ближайшие месяцы.

«Речь идет о глобальной солидарности в стремлении обеспечить защиту людей, наиболее подверженных риску», — сказал Генеральный директор Глобального альянса по вакцинации и иммунизации Сет Беркли.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус напомнил, что мир еще далек от победы над пандемией, ведь во многих странах наблюдается резкий рост заболеваемости — прежде всего в странах, испытывающих дефицит вакцин.

COVAX — это международный механизм, созданный под эгидой ВОЗ, который позволяет бедным странам получать вакцины бесплатно или по сниженным ценам.