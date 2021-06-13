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Общество
Сюжет: COVID-19

Проверь себя. Основные симптомы коронавируса изменились, заявляют ученые

Исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19, сообщает The Mirror.

Как отмечается, мутации коронавируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле.

Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор уточнил, что «индийский вариант» вируса SARS-CoV-2 проявляется как обычная простуда. Поэтому людям с подобными симптомами необходимо в обязательном порядке проходить тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

«Человек не осознает этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на мероприятия, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», — сказал Тим Спектор.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к основным симптомам COVID-19 сухой кашель, лихорадку и утомляемость.

Стоит отметить, что в Кыргызстане в последние дни резко увеличилось число заболевших. По состоянию на 13 июня, как сообщает Министерство здравоохранения и социального развития, выявлено 558 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии, девять человек скончались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197479/
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