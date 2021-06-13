Гибель мальчика в детдоме. Причины смерти выясняет межведомственная комиссия

Вопрос гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома в Чуйской области находится на контроле уполномоченного по правам ребенка Жыпарисы Рысбековой.

По данным пресс-службы президента, принимаются необходимые меры по выяснению всех обстоятельств этого случая.

По данному факту создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации главы государства, Жогорку Кенеша, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства образования и науки, а также гражданского сектора.

«Комиссия объективно рассмотрит и самым внимательным образом изучит все обстоятельства смерти несовершеннолетнего воспитанника детского дома», — отметила Жыпариса Рысбекова.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. О нем стало известно только накануне. Омбудсмен требует отстранения директора учреждения от работы.