Мощность подстанции «Военно-Антоновка» увеличили в 2,5 раза, сообщает Чуйское предприятие электрических сетей.

Уточняется, что на подстанции 35/10 киловатт «Военно-Антоновка» в селе Кожомкул Сокулукского района заменили трансформатор мощностью 6,3 мегавольт-ампер на новый мощностью 16 мегавольт-ампер.

Теперь мощность объекта увеличена в 2,5 раза. В предприятии отметили, что здесь не меняли оборудование 50 лет.

Работы проводятся Чуйским ПЭС при поддержке Всемирного банка для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии жителям и повышения надежности энергоснабжения в регионе.