В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 562 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 613 пациентов, в больницах — 1 тысяча 949. В том числе 90 человек — в крайне тяжелом состоянии, 585 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 255 человек (или 64,3 процента) — оценивают как средней тяжести, 19 человек в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 296 пациентов. В Бишкеке выписали 142 человека, Оше — 41, Чуйской области — 42, Ошской — 13, Таласской — 4, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 26, Джалал-Абадской — 19, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 102 тысячи 314 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.