Ставки страховых взносов хотят повысить, хотя президент говорил о снижении

Вопрос инициирования внесения изменений в нормативные правовые акты в сфере государственного социального страхования требует анализа и общественного обсуждения с участием бизнеса. Об этом сообщает институт бизнес-омбудсмена.

27 мая 2021 года на общественное обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию, об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию). Законопроект опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

Предлагается установить ставки взносов по государственному социальному страхованию в размере 15,25 процента для работодателей и 13 процентов — для работников.

Общая ставка страховых взносов составит 28,25 процента, что выше действующей ставки на 1 процент.

«Робин Орд-Смит выражает свою обеспокоенность данной инициативой. Ведь она противоречит положениям, обозначенным в послании президента Кыргызстана от 5 мая 2021-го. Глава государства отметил в нем, что поручает до 1 октября внести на рассмотрение Жогорку Кенеша новый закон о снижении тарифов социальных выплат», — говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсмен призывает проанализировать и обсудить инициативу с государственными органами и бизнес-сообществом. Ведь она может негативно отразиться на деловой среде и инвестиционном климате страны, вызвать коррупционные риски, содействовать еще большему уходу бизнеса в теневую экономику. Во избежание высоких выплат субъекты предпринимательства могут продолжить выплачивать зарплату работникам «в конвертах».

Следовательно, снизятся выплаты в пользу государства и малообеспеченных слоев населения.

В самой справке-обосновании к законопроекту отмечены такие проблемы, как низкие доходы большинства населения, высокий уровень трудовой миграции, уклонение от выплат в Пенсионный фонд, заработная плата «в конвертах».

«Бизнес в Кыргызстане продолжает испытывать трудности из-за последствий пандемии коронавируса и прошлогодних октябрьских событий. Поэтому повышение каких-либо обязательных выплат может ухудшить его положение и негативно отразиться на экономике республики в целом», — уверен Робин Орд-Смит.

Согласно справке-обоснованию, представленный законопроект не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности. Но защитник бизнеса отмечает, что на самом деле законопроект напрямую касается субъектов предпринимательства как работодателей.

Робин Орд-Смит рекомендует обсудить законопроект со всеми заинтересованными сторонами и соответствующими специалистами, включая государственные органы и бизнес-сообщество.