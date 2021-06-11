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Общество

Бишкекская свалка снова горит. Мэрия отчитывается о тушении

На бишкекской свалке тушат очаги пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в связи с высокой температурой воздуха из-за нераздельной утилизации ТБО с пищевыми отходами увеличилось выделение метана, что приводит к очагам пожаров и задымлению.

В целях уменьшения задымления руководителем предприятия Адилем Назаровым достигнута договоренность с директором филиала эстонской компании Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS Яанусом Пэзтом о предоставлении компанией одного экскаватора и трех самосвалов для тушения очагов глиной. Завезено уже 150 машин глины.

Ранее в мэрии сообщили о возобновлении работ по закрытию и рекультивации свалки.

Напомним, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить еще в 2011-м, кредитное соглашение подписали только в 2013 году, а ратифицировали в 2015-м. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро в виде гранта и кредита. Из них уже освоено 10 миллионов 543 тысячи 633,72 евро, завершены или находятся на стадии завершения компоненты: «реконструкция площадок под контейнеры для сбора ТБО», «поставка контейнеров для сбора ТБО», «закупка транспортных средств для сбора ТБО», «поставка спецтехники для полигона».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197347/
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