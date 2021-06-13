Неделя-24. Очередные аресты бывших чиновников, и чего ждать от грядущих выборов

В Кыргызстане продолжаются аресты бывших высокопоставленных чиновников. За неделю на два месяца в СИЗО ГКНБ водворили экс-руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева и бывшего первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова. Им вручили уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР в рамках расследования уголовного дела по проекту «Кумтор».

Кроме того, в Военной прокуратуре по делу «Кумтора» допросили экс-вице-премьер-министра Эльвиру Сурабалдиеву и депутата парламента Наталью Никитенко. Нардепа вызывали на допрос по вопросу Водного кодекса, в который внесли изменения в 2017 году. Они исключили ледники Давыдова и Лысый из запрета для деятельности горнодобывающей промышленности.

На данный момент по делу «Кумтора» арестованы бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов, Талант Узакбаев и Асылбек Жээнбеков, а также бывший премьер-министр Омурбек Бабанов.

В Бишкеке медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, установят памятник. Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова отметила, что это подчеркнет не только особую значимость благородной профессии, но и высокую ответственность государственных органов за их жизни.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Ошские события 11 лет спустя

11 лет назад, 10 июня 2010 года, в южной столице начались столкновения на межэтнической почве. Массовые беспорядки длились несколько дней. По неофициальным данным, только в первые дни погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали о более чем 2 тысячах жертв. Государственные органы предоставляли иную статистику: официально зарегистрировано 443 погибших. Журналисты 24.kg отправились в Ош и поговорили с очевидцами трагических событий.

Одиннадцать лет назад в эти дни юг Кыргызстана полыхал. Трагедия, унесшая сотни жизней, покалечившая тысячи судеб, до сих пор отдает болью. Десятки детей тогда в одночасье стали сиротами. По данным правозащитного центра «Кылым шамы», в ошских событиях 2010-го погибли 492 человека, из них 15 детей. Подробнее — «Ошские события. О детях, переживших трагедию».

Выборная круговерть

Фото из интернета. В Кыргызстане второй год одни выборы перетекают в другие

Осенью кыргызстанцам предстоит избрать седьмой созыв Жогорку Кенеша. Согласно новой Конституции, принятой на референдуме 11 апреля, выборную систему изменят, а число депутатов сократят до 90 человек. Парламентские выборы часто служили основой для нестабильности и даже госпереворотов в стране. Новые власти тоже решили перекроить избирательное законодательство, уверяя, что это только во благо. Подробнее — «Парламентские выборы — 2021. Какие новшества предлагают кыргызстанцам».

11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов городских кенешей. ЦИК утвердила календарный план и смету. Кампания обойдется в 48 миллионов 344 тысячи сомов, из которых 20,9 миллиона заложены на так называемые прочие расходы. О ситуации в материале «Повторные выборы. Правила игры, которые должны поменять партии».

В октябре предстоят выборы в Жогорку Кенеш. Они пройдут по новым правилам согласно Конституции, принятой на референдуме 11 апреля. Разработано три проекта: преференциальное голосование по пропорциональной системе, смешанный вариант — одномандатники и партии с открытыми списками в соотношении 55/35 и мажоритарно-пропорциональное голосование с закрытыми списками. Подробнее — «Парламентские выборы — 2021. Нас ждет ожесточенная борьба за мандаты».

Коронавирус: мифы о вакцине и как восстанавливаться

Фото из интернета. Вакцинация в Кыргызстане проходит из рук вон плохо

Вакцинация от коронавируса в Кыргызстане под угрозой срыва. Первые поставки закончились, а новых нет. Пока одни с надеждой ждут препараты, другие сомневаются в безопасности и распространяют различные домыслы. В Минздраве и Республиканском центре иммунопрофилактики 24.kg рассказали об основных мифах о вакцинах.

Для восстановления после COVID-19 требуется время. Об этом напомнила заместитель главного врача столичного Центра госсанэпиднадзора Айнагуль Рыскулбекова. По ее словам, не стоит пытаться сразу вернуться к обычному ритму. Подробнее — «Пить, спать и правильно питаться. Как восстановиться после COVID-19».

Проблемы Бишкека: обрезка деревьев и маршрутки

Фото 24.kg. Обрезка деревьев в Бишкеке, улица Фрунзе

Состояние зеленых насаждений в Бишкеке удручающее. Взрослый зеленый фонд продолжают вырубать в угоду различным целям, а молодые саженцы приживаются с трудом. Спасительной тени в жару с каждым годом все меньше. А между тем спасти и продлить дереву жизнь, по словам специалистов, можно при помощи правильной обрезки. Подробнее — «Полено вместо дерева. Когда в Бишкеке прекратят варварскую обрезку».

Пятидневная забастовка, похоже, для перевозчиков пройдет практически бесследно. Только двум фирмам выписали штрафы по 13 тысяч сомов, 34 получили предписания городского управления агентства автотранспорта при Министерстве транспорта. В ведомстве утверждают, что действуют строго в рамках закона о лицензионно-разрешительной деятельности. О ситуации в материале «Повышение тарифов. Почему по закону нельзя увеличить плату за проезд».

Неприглядные стороны армейской службы

Фото 24.kg. Ефрейтор ВВ МВД Наталья Силина (на фото в центре) с коллегами. Каски и оружие — единственное, что им выдало государство. Все остальное покупали сами

Военная прокуратура подвела итоги проверки, инициированной по заявлению ефрейтора Внутренних войск Натальи Силиной. Напомним, в середине мая военнослужащая не только написала заявление в органы, но и обратилась в 24.kg с призывом о помощи. Связист отряда спецназа «Шер» рассказала о неприглядной стороне службы, отсутствии элементарных условий и о том, как поступают с теми, кто осмеливается открыто выражать недовольство. О ситуации в материале «Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты».

Почему в Кыргызстане растет стоимость топлива

Фото 24.kg. ГСМ являются еще одним из продуктов, который дорожает в Кыргызстане

Этот год преподносит кыргызстанцам неприятные сюрпризы. Цены растут буквально на все. В том числе и на топливо, стоимость которого повышается практически еженедельно. В Ассоциации нефтетрейдеров 24.kg рассказали, с чем это связано.

Первый чипированный кыргызстанец

В Кыргызстане произошло событие, о котором сторонникам теорий заговоров и мирового правительства лучше и не знать. Пока одни боялись прививаться от COVID-19, думая, что с вакциной им введут под кожу чип, в республике появился первый по-настоящему чипированный человек. Переживший необычную процедуру житель Бишкека рассказал 24.kg о своем опыте.

Как Чингиз Айтматов ужинал с предателями и врагами народа

Сегодня 13-я годовщина со дня смерти народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, писателя, прославившего нашу страну на весь мир. Сестра Чингиза Торекуловича Роза Торокуловна рассказала 24.kg историю, о которой раньше не было широко известно.

Почему дети идут на преступления

В Кыргызстане за четыре месяца 2021 года несовершеннолетние совершили 373 преступления и проступка. В том числе на счету подростков два тяжких преступления. Одно из них — убийство мальчика в «Мурас-Ордо». Ребенка, по версии следствия, зарезал его несовершеннолетний брат. О том, почему дети идут на преступления, что влияет на их действия, 24.kg рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних службы общественной безопасности МВД Нуржан Адылова.

Кыргызстанка в США о стереотипах и мечте, которая сбылась

Фото Эльвиры Калмурзаевой

Эльвира Калмурзаева учится в США по магистерской программе «Фулбрайт» в Техасском университете A&M. Из-за COVID-19 половину семестра она занималась онлайн из Кыргызстана, только в конце 2020 года смогла уехать в Штаты и почти сразу стала членом наблюдательного совета Красного Креста. Сейчас девушка проходит стажировку в исследовательском институте. Эльвира Калмурзаева рассказала 24.kg, как сбылась ее мечта — получить магистерскую степень в США.

Путь от детдома до пьедестала

«После 9-го класса школы-интерната нас, детдомовцев, собрали в актовом зале, выдали на руки аттестаты о неполном среднем образовании, 160 сомов и отправили во взрослую жизнь. Детство, каким бы оно ни было, в тот момент для меня закончилось», — вспоминая далекий 2003 год, абсолютный рекордсмен Кыргызстана и чемпион мира по пауэрлифтингу Руслан Сахбетов признается, что не потеряться в жизни ему помогли две вещи — спорт и дисциплина. В интервью 24.kg он рассказал о том, что знают только самые близкие ему люди.

Вдохновляющая красота Кыргызстана

Фото Беаты Нойманн. Нарынская область

Раз на дворе воскресенье, значит, самое время отправляться в путешествие по Кыргызстану. Именно из таких поездок наши авторы и привозят прекрасные фотографии и видео, которыми мы делимся со всеми читателями 24.kg. Подробнее — «Мгновения жизни. Озеро Боролу и река Нарын».

Если в кране нет горячей воды

Июнь для бишкекчан — месяц тяжелый. На улице стоит жара, а из кранов течет только холодная вода. Люди бегают с чайниками, тазиками и ковшиками, чтобы хоть как-то помыться. Но устраивать такие танцы с бубнами вовсе не обязательно. Мы собрали несколько советов, как пережить отключение горячей воды так, чтобы особо его и не заметить. Подробнее — «Не тазиком единым. Как пережить отключение горячей воды с комфортом».