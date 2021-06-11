Военный городок в Лейлеке. Проектно-сметная документация еще не готова

Министерство обороны ответило, почему строительство военного городка в селе Маргун Лейлекского района полностью остановлено, не успев начаться после визита президента Садыра Жапарова.

По данным управления по информационной работе ведомства, пока идет подготовка документации для строительства военного городка.

Читайте по теме Пыль в глаза Садыра Жапарова. Военный городок в Лейлеке не строят

«На сегодняшний день проведена работа по трансформации земельного участка под строительство военного городка и получены правоудостоверяющие документы на земельные участки. Завершены инженерно-геологические изыскания и топографическая съемка, получены архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия, готовится проектно-сметная документация», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Министерство обороны еще не выбрало генерального подрядчика. «В связи с этим активная фаза строительных работ не началась», — отмечает ведомство.

Напомним, Садыр Жапаров 6 мая во время визита в Баткенскую область заложил капсулу в фундамент одного из домов будущего военного городка в Лейлекском районе. После визита президента строительство военного городка в селе Маргун Лейлекского района полностью остановлено. Видео замороженного проекта опубликовали в социальной сети.