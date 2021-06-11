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Общество

Военный городок в Лейлеке. Проектно-сметная документация еще не готова

Министерство обороны ответило, почему строительство военного городка в селе Маргун Лейлекского района полностью остановлено, не успев начаться после визита президента Садыра Жапарова.

По данным управления по информационной работе ведомства, пока идет подготовка документации для строительства военного городка.

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«На сегодняшний день проведена работа по трансформации земельного участка под строительство военного городка и получены правоудостоверяющие документы на земельные участки. Завершены инженерно-геологические изыскания и топографическая съемка, получены архитектурно-планировочные и инженерно-технические условия, готовится проектно-сметная документация», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Министерство обороны еще не выбрало генерального подрядчика. «В связи с этим активная фаза строительных работ не началась», — отмечает ведомство.

Напомним, Садыр Жапаров 6 мая во время визита в Баткенскую область заложил капсулу в фундамент одного из домов будущего военного городка в Лейлекском районе. После визита президента строительство военного городка в селе Маргун Лейлекского района полностью остановлено. Видео замороженного проекта опубликовали в социальной сети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197328/
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