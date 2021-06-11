Предпринимателям КР помогут подготовить документы для получения финансирования

Предпринимателям Кыргызстана помогут подготовить ТЭО для потенциального финансирования от Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом сообщили в ПРООН.
По данным организации, на получение технической поддержки могут претендовать проекты, соответствующие минимальным критериям отбора.
Приоритетными бизнес-проектами будут:
- зеленые проекты (адаптация к изменению климата);
- проекты, создающие большое количество рабочих мест, с положительным воздействием на женское/молодежное/региональное предпринимательство;
- направленные на экспорт выпускаемой продукции;
- направленные на импортозамещение;
- производство с применением инновационных технологий;
- социально-экономический эффект от реализации проекта.
Для подачи заявки на техническую поддержку нужно заполнить анкету и выслать в
электронном формате до 25 июня 2021 года включительно на электронную почту
projectpreparations@gmail.com. Все вопросы можно уточнить по номеру 0778135887 (звонки принимаются с 15.00 до 17.30).