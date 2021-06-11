Предпринимателям КР помогут подготовить документы для получения финансирования

Предпринимателям Кыргызстана помогут подготовить ТЭО для потенциального финансирования от Российско-Кыргызского фонда развития. Об этом сообщили в ПРООН.

По данным организации, на получение технической поддержки могут претендовать проекты, соответствующие минимальным критериям отбора.

Приоритетными бизнес-проектами будут:

зеленые проекты (адаптация к изменению климата);

проекты, создающие большое количество рабочих мест, с положительным воздействием на женское/молодежное/региональное предпринимательство;

направленные на экспорт выпускаемой продукции;

направленные на импортозамещение;

производство с применением инновационных технологий;

социально-экономический эффект от реализации проекта.

Для подачи заявки на техническую поддержку нужно заполнить анкету и выслать в

электронном формате до 25 июня 2021 года включительно на электронную почту

projectpreparations@gmail.com. Все вопросы можно уточнить по номеру 0778135887 (звонки принимаются с 15.00 до 17.30).