Исчезновение Орхана Инанды. Депутаты Европарламента сделали заявление

Два депутата Европарламента Роза Тхун унд Хохенштайн и Фульвио Мартушелло из Европейской народной партии подняли вопрос исчезновения президента МОУ «Сапат» Орхана Инанды.

«Мы крайне обеспокоены выдачей противников турецкого правительства в третьих странах. С момента попытки переворота в июле 2016 года турецкое правительство похитило более ста турецких граждан из разных государств», — заявили они.

We follow with great concern Turkey’s illegal abduction of Turkish educator #OrhanInandi in #Kyrgyzstan over links to the Fethullah Gulen mov. Turkey should refrain from any attempts to deport him. We demand the Kyrgyz authorities to take all possible steps to ensure his release. pic.twitter.com/P3tvqLFndC — Róża Thun (@rozathun) June 9, 2021

Депутаты напомнили, что совсем недавно, в мае 2021-го, был задержан Селахаттин Гюлен в Кении за его родственные отношения с лидером Фетхуллахом Гюленом. И подчеркнули, что акты представляют собой серьезное нарушение международного права, как это было установлено рабочей группой ООН по самовольным задержаниям, в связи с двумя случаями похищения людей, которые имели место в Косово и Малайзии, вне национальной юрисдикции Турции.

Роза Тхун унд Хохенштайн и Фульвио Мартушелло призывают правительства Турции и Кыргызстана предпринять все возможные шаги для розыска Инанды и пролить свет на обстоятельства его исчезновения.

Власти Турции также неоднократно заявляли, что образовательные учреждения сети «Сапат» в Кыргызстане в свое время были учреждены последователями Гюлена, и требовали закрыть эту сеть. Но официальный Бишкек отклонил это требование, заявив, что лицеи не представляют никакой угрозы.

В Бишкеке 31 мая пропал Орхан Инанды. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело.

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.