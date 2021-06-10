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Общество

Исчезновение Орхана Инанды. Депутаты Европарламента сделали заявление

Два депутата Европарламента Роза Тхун унд Хохенштайн и Фульвио Мартушелло из Европейской народной партии подняли вопрос исчезновения президента МОУ «Сапат» Орхана Инанды.

«Мы крайне обеспокоены выдачей противников турецкого правительства в третьих странах. С момента попытки переворота в июле 2016 года турецкое правительство похитило более ста турецких граждан из разных государств», — заявили они.

Депутаты напомнили, что совсем недавно, в мае 2021-го, был задержан Селахаттин Гюлен в Кении за его родственные отношения с лидером Фетхуллахом Гюленом. И подчеркнули, что акты представляют собой серьезное нарушение международного права, как это было установлено рабочей группой ООН по самовольным задержаниям, в связи с двумя случаями похищения людей, которые имели место в Косово и Малайзии, вне национальной юрисдикции Турции.

Роза Тхун унд Хохенштайн и Фульвио Мартушелло призывают правительства Турции и Кыргызстана предпринять все возможные шаги для розыска Инанды и пролить свет на обстоятельства его исчезновения.

Власти Турции также неоднократно заявляли, что образовательные учреждения сети «Сапат» в Кыргызстане в свое время были учреждены последователями Гюлена, и требовали закрыть эту сеть. Но официальный Бишкек отклонил это требование, заявив, что лицеи не представляют никакой угрозы.

В Бишкеке 31 мая пропал Орхан Инанды. С тех пор о нем ничего неизвестно.

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Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело.

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197219/
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