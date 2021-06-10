Исчезновение Орхана Инанды. Депутаты Европарламента сделали заявление

Два депутата Европарламента Роза Тхун унд Хохенштайн и Фульвио Мартушелло из Европейской народной партии подняли вопрос исчезновения президента МОУ «Сапат» Орхана Инанды.
«Мы крайне обеспокоены выдачей противников турецкого правительства в третьих странах. С момента попытки переворота в июле 2016 года турецкое правительство похитило более ста турецких граждан из разных государств», — заявили они.
Депутаты напомнили, что совсем недавно, в мае 2021-го, был задержан Селахаттин Гюлен в Кении за его родственные отношения с лидером Фетхуллахом Гюленом. И подчеркнули, что акты представляют собой серьезное нарушение международного права, как это было установлено рабочей группой ООН по самовольным задержаниям, в связи с двумя случаями похищения людей, которые имели место в Косово и Малайзии, вне национальной юрисдикции Турции.
Роза Тхун унд Хохенштайн и Фульвио Мартушелло призывают правительства Турции и Кыргызстана предпринять все возможные шаги для розыска Инанды и пролить свет на обстоятельства его исчезновения.
Власти Турции также неоднократно заявляли, что образовательные учреждения сети «Сапат» в Кыргызстане в свое время были учреждены последователями Гюлена, и требовали закрыть эту сеть. Но официальный Бишкек отклонил это требование, заявив, что лицеи не представляют никакой угрозы.
В Бишкеке 31 мая пропал Орхан Инанды. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.
По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело.
Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.
Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.