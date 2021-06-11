В Бишкеке 11 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 17 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Худайбергенова,Табалдиева, Токтоналиева, Троицкой, микрорайон «Джал-23», 89;
- 9.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Кара-Коо, Кок-Дебе, Эр-Тайлак, Он-Арча, Чапаева, Тыналиева, Куюкова, Баба-Ата, Узун-Булак);
- 9.30-19.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Толстого, Достоевского, Дордой), «Кок-Жар» (улица Богачи), микрорайон «Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19, 10-й микрорайон, 17/1;
- 13.00-16.00 — улица Токомбаева, 45/1.
- До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.
Люди, которые меняли мир
Умерла Токтогон Алтыбасарова
Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.
Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.
Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.
Скончалась 11 июня 2015 года.
Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.
Умер Эрнис Турсунов
Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул».
Куда сходить
Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- VI Международная танцевальная Олимпиада Центральной Азии;
- Открытый чемпионат Бишкека по спортивной борьбе на поясах.
О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».
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