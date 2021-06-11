В Бишкеке 11 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Худайбергенова,Табалдиева, Токтоналиева, Троицкой, микрорайон «Джал-23», 89;

9.00-19.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Кара-Коо, Кок-Дебе, Эр-Тайлак, Он-Арча, Чапаева, Тыналиева, Куюкова, Баба-Ата, Узун-Булак);

9.30-19.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Толстого, Достоевского, Дордой), «Кок-Жар» (улица Богачи), микрорайон « Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19, 10-й микрорайон, 17/1;

Кок-Жар», 3-5, 1/1, 19, 10-й микрорайон, 17/1; 13.00-16.00 — улица Токомбаева, 45/1.

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

Люди, которые меняли мир

Умерла Токтогон Алтыбасарова

Фото из интернета. Токтогон Алтыбасарова

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.

Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.

Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.

Скончалась 11 июня 2015 года.

Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.

Умер Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул».

Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Был известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.

Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставились на сценах кыргызских театров.