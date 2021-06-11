Центры инновации. Во что могут превратиться университеты Кыргызстана

Министерство образования и науки затеяло новую реформу. По его замыслу вузы станут центрами инновации, а страна — крупнейшим экспортером образования и квалифицированных кадров в Центральной Азии.

По словам заместителя главы ведомства Нурлана Омурова, министерство совместно с экспертами в области высшего профессионального образования разработало план действий по трансформации вузовского образования в модель «Университет 4.0.»

Законы перепишем

«Вузы, во-первых, должны давать знания, образование, которые включают профессиональные, личные и другие навыки и компетенции, а во-вторых, как провайдеры высшего образовании проводить эффективные, качественные исследования и на их основании порождать инновации. Которые, в свою очередь, должны обеспечивать в будущем реальный вклад в развитие определенного сектора экономики», — объяснил он.

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Но такой трансформации мешает действующее законодательство, поэтому параллельно ведомство проводит его инвентаризацию. По словам Нурлана Омурова, всего в ноябре 2020 года Минобразования запустило 14 проектных линий: цифровизация образования, включение в международные рейтинги вузов, «современный учитель», «современный учебник», реформирование научно-методических объединений, изучение рынка труда и разработка атласа новых профессий и другие.

«Некоторые предусмотренные задачи требуют кардинального изменения в нормативно-правовых актах», — отметил замминистра.

Основной принцип модели «Университет 4.0» — это коммерциализация услуг, которые предоставляют вузы. Планируется, что они смогут проводить исследования по заказу и зарабатывать на этом. Нурлан Омуров

«Кроме того, по заказу потребителей они должны создавать инновации и ноу-хау. В рамках инвентаризации законопроектов мы предусматриваем создание в вузах технопарков и стартап-лабораторий. Во многих университетах есть хорошо оснащенные места для исследований. Почему бы не дать им возможность за деньги проводить какие-то испытания, замеры, анализы? Но нормативно-правовая база не позволяет университетам зарабатывать на этом, так как те же лаборатории должны использовать только для образовательных целей», — объяснил он.

Но инновационными центрами станут не все вузы. В планах ведомства разделить их на два типа: одни будут сосредоточены на подготовке кадров для рынка труда, другие — на проведении исследований и инновациях.

«Сегодня есть большие вузы, где много исследовательского компонента, а есть карликовые, но они хорошо, грамотно справляются с подготовкой профессиональных кадров для определенных секторов. Поэтому, на наш взгляд, требования проведения трансформации должны быть дифференцированными», — объяснил Нурлан Омуров.

На благо социума и экономики

План рассчитан на три года. Но пока он не утвержден ведомством, еще идет обсуждение для внесения финальных корректировок. Но общая концепция уже вряд ли изменится.

«Я далек от мысли, что за три года все университеты в нашей стране будут превращены в полноценную модель «Университет 4.0.». Этот срок дается, чтобы мы заложили основные камни в фундамент. У модели есть свои основополагающие аспекты. Она, во-первых, предусматривает вклад в социально-экономическое, технологическое развитие общества в целом или определенного сектора именно вузами. Второй аспект — выпускники должны быть конкурентоспособными на рынках труда, а университеты — на рынках образовательных услуг», — отметил он.

Сегодня в вузах страны обучается 219 тысяч студентов, из них 72 тысячи — иностранные. В прошлом учебном году их было 42 тысячи. Рост произошел за счет студентов из Узбекистана.

Одним из первых шагов на пути к новой модели указана необходимость провести ревизию содержания и структуры образовательных программ. Некоторые из них, по словам замминистра, возможно, не востребованы или устарели и требуют пересмотра. «Ведомством уже запущены некоторые механизмы для этого. С нового учебного года дается академическая свобода, каждый вуз будет самостоятельно формировать содержание и структуру образовательной программы в соответствии с сегодняшними реалиями. Необходимо запускать новые программы на стыке отраслей, например ИТ-медицина или аграрная информатика. Необходимо пересмотреть участие вузов в международных рейтингах. Для этого начнет работать отдельная дорожная карта», — отметил Нурлан Омуров.

При этом в ведомстве не называют, сколько средств потребуется на проведение этой трансформации.

Но в то же время предусматриваются механизмы привлечения финансирования. «Сейчас бюджет университетов формируется из оплаты студентов за обучение и средств республиканского бюджета. Мы планируем создать условия, чтобы наши вузы в консорциуме с вузами других стран, научными организациями подавали заявки на участие в исследованиях в международные фонды, выполняли заказы бизнеса и так далее. Есть показатели, которые невозможно исчислять в финансовой стоимости. Например, пересмотр и обновление структуры и содержания образования. У вузов есть свои человеческие ресурсы, потенциал, чтобы проводить опросы, встречи с потенциальными работодателями», — отметил он.