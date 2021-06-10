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Общество
Сюжет: COVID-19

Пить, спать и правильно питаться. Как восстановиться после COVID-19

Для восстановления после COVID-19 требуется время. Об этом на брифинге напомнила заместитель главного врача столичного Центра госсанэпиднадзора Айнагуль Рыскулбекова.

По ее словам, не стоит пытаться сразу вернуться к обычному ритму. «После перенесенного заболевания человек может чувствовать слабость, потерю тонуса в мышцах, быструю утомляемость. Восстановление у каждого будет происходить по-разному — все зависит от индивидуальных особенностей организма», — отметила она.

Необходимо пить не менее 2 литров жидкости в день.

«Очень полезны компоты, морсы, отвары шиповника, чай или вода с лимоном. Обязательно надо включать в рацион кисломолочные напитки, которые способствуют нормализации работы кишечника», — отметила она.

Рекомендуется употреблять нежирное мясо (говядина, курица, индейка), лучше в вареном виде. Также в рацион надо включить рыбу, приготовленную на пару или запеченную. Полезны фруктовые или овощные пюре. А вот употребление сахара надо ограничить, жареные, жирные, копченые блюда — исключить. Калорийную пищу лучше вводить постепенно.

«В рационе обязательно должны быть овощи и фрукты, которые содержат витамин С. Самым известным его источником является лимон. Но он также содержится в шиповнике, черной смородине, болгарском перце, щавеле, шпинате, петрушке и укропе», — добавила Айнагуль Рыскулбекова.

К физической активности надо возвращаться постепенно и очень осторожно.

«Начните с недолгих прогулок в легком темпе, постепенно увеличивая время и темп. Людям, которые перенесли болезнь в тяжелой форме, обязательно необходимо проконсультироваться с лечащим врачом по поводу допустимых физических нагрузок», — добавила она.

Айнагуль Рыскулбекова добавила, что для полноценного восстановления необходим непрерывный сон в течение восьми часов, также нужно выделять время для отдыха в дневное время.

«Поскольку защитные силы организма снижены, человеку необходимо беречься от простуд, не употреблять холодные напитки и соблюдать санитарные нормы, отказаться от курения и употребления алкоголя», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197118/
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