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Общество

Стихийные торговцы под крылом мафии. Милицию и акимиат обвинили в сговоре с ними

Администрация и УВД Ленинского района препятствуют борьбе с мафией, руководящей стихийной торговлей на Ошском рынке. Об этом на пресс-конференции заявила председатель профсоюза ТРК «Берекет ынтымагы» Гульчехра Омонова.

По ее словам, полгода назад члены профсоюза обратились в акимиат Ленинского района с просьбой ликвидировать стихийную торговлю.

«Нас в акимиате не принимают, а посылают. Нас никто не собирается слушать. На рынке есть женщины — Диляро Кадирова и Дария Кадырокулова. Они собирают дань с торговцев «стихийки». Сотрудники районной администрации, РОВД в сговоре с ними. Когда мы пожаловались в милицию, оперативники передали наши данные Диляро Кадировой, она отправила парней, которые нас избили и угрожали. У меня также есть записи, где Диляро грозилась расправиться со мной и планировала облить кислотой. На наши заявления в органах следователи не реагируют», — рассказала Гульчехра Омонова.

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Гульчехра Омонова считает, что разговоры о том, что на рынке нет мест для торговцев — наглая ложь.

«Торговцы «стихийки» не уважают окружающих людей, они не соблюдают законы. Им легче незаконно отдавать деньги мафии Ошского рынка, чем платить налоги. Диляро и Дария с пешеходной дороги незаконно делают огромные деньги. В этом им содействуют сотрудники акимиата и милиции», — заключила Гульчехра Омонова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197112/
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