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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстане утвердили алгоритмы для туристов

Документ о получении вакцины от COVID-19 у туристов, прибывающих в Кыргызстан, может быть бумажным или цифровым. Об этом сообщили в департаменте туризма при Министерстве экономики и финансов.

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По данным ведомства, 8 июня 2021 года совместным приказом ряда госорганов утверждены алгоритмы действий по недопущению завоза и распространения коронавируса в отношении граждан КР, иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих государственную границу Кыргызстана, а также лиц, совершающих поездки на внутренних авиалиниях.

Согласно алгоритмам, при прибытии на территорию Кыргызстана при себе необходимо иметь отрицательные результаты ПЦР-теста (срок с момента отбора проб анализа не должен превышать 72 часа) или документ, удостоверяющий получение вакцины против коронавируса (в бумажном или цифровом формате).

Вакцинированные туристы могут прибывать с 19 июня 2021 года воздушным транспортом, а автомобильным транспортом с 11 июня 2021 года.

Детей от пяти лет в целях их безопасности родители также обеспечивают вышеуказанными медицинскими документами.

На территории республики следует соблюдать действующие санитарные нормы и правила.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197067/
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