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Агент 024
Сюжет: COVID-19

Нет результата. Бишкекчанка получила такой ответ на ПЦР-тест

Бишкекчанка пытается выяснить результат своего ПЦР-анализа. Об этом она сообщила 24.kg.

По словам горожанки, в графе, где обычно указывают отрицательный или положительный анализ, указано — нет результата.

«Я обзвонила столько организаций, и никто мне ничего не ответил толком. И главное, все говорят, что такое видят впервые. Что мне делать? Куда еще обратиться, чтобы получить ответ?» — спрашивает она.

Читательница добавила, что ПЦР-анализ у нее брала мобильная бригада, которую вызвала через службу 118.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/202225/
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